"Geben uns Halt": Prinz Harry schwärmt von seinen Kindern

Prinz Harry (39) ist ein stolzer Papa! Auch wenn der jüngere Sohn von König Charles (75) und seine Herzogin Meghan (42) vor allem aufgrund ihrer Verbindung zum britischen Königshaus im Fokus der Öffentlichkeit stehen, halten sie ihr Familienleben weitestgehend privat. Während Archie (4) der Presse nur als Baby präsentiert wurde, gibt es kaum Bilder von der kleinen Lilibet (2). Nun spricht der Herzog von Sussex aber ausnahmsweise über seine Sprösslinge – und Harry ist unendlich dankbar für seine Kinder!

Im Interview mit "Good Morning America" zeigt Harry sich ungewohnt offen. Auf seine beiden Kinder angesprochen, gerät er sogar richtig ins Schwärmen. "Den Kindern geht es großartig, sie werden so schnell erwachsen. Sie haben einen unglaublichen Sinn für Humor, bringen uns jeden Tag zum Lachen und geben uns Halt, so wie es die meisten Kinder tun", freut sich der 39-Jährige. Wie es ihm selbst in der Rolle als Papa im Alltag geht, wolle er nicht verraten, dafür offenbart er: "Ich bin einfach sehr dankbar, Vater zu sein."

In dem Interview geht es aber nicht nur um Harrys Kinder, sondern auch um seinen krebskranken Vater. Zum ersten Mal sprach er öffentlich über das sensible Thema. "Sehen Sie, ich liebe meine Familie. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen und ihn zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen, dafür bin ich dankbar", betont der Royal.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im September 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de