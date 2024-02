Nur ein Wort: Herzogin Meghan ist im Harry-Interview ruhig

Sie lässt ihrem Mann den Vortritt. Zurzeit befinden sich Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) bei den Invictus Games in Kanada. Dieser öffentliche Auftritt ist für die beiden umstrittenen Royals von großer Bedeutung: Diskretion ist angesagt, um einer familiären Annäherung näherzukommen. Anscheinend möchte die Herzogin dieser Forderung nachkommen. Im jüngsten Interview hält sich Meghan zurück – sie spricht nur ein Wort!

Während ihr Mann im Interview mit "Good Morning America" über das Leben in den USA, die Invictus Games und die Liebe zu seiner im Vereinigten Königreich lebenden Familie berichtet, bringt Meghan während der Aufzeichnungen im kanadischen Schneegebiet nur ein Wort raus. Mehr als ein simples "Hi" gegenüber einem am Rande stehenden Fan bekommt keiner von der ehemaligen Schauspielerin zu hören.

Das Frage- und Antwortspiel bezüglich der aktuellen Gesundheit seines mit Krebs diagnostizierten Vaters König Charles (75) umging der jüngere Bruder von Prinz William (41) allerdings. "Das bleibt zwischen ihm und mir", erklärte er. Dennoch verriet er, sicher zu sein, dass die Krankheit des Regenten früher oder später zur Versöhnung der britischen Royals führen würde.

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Invictus-Games-Training

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Whistler, 2024

Getty Images Prinz Harry in Kanada, Februar 2024

