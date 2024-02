Wow! Zendaya strahlt bei "Dune"-Premiere im Roboter-Look

Sie ist ein echter Hingucker. Zendaya (27) ist nicht nur für ihr schauspielerisches Talent bekannt, sondern auch für ihre Red-Carpet-Outfits. Auch für die Weltpremiere des zweiten Teils von Dune lässt es sich die Schauspielerin natürlich nicht nehmen, erneut mit einem äußerst außergewöhnlichen Look auf dem roten Teppich zu glänzen: Zendaya überrascht in einem silbernen Ganzkörperanzug, der ihren nackten Körper durchblitzen lässt!

Dies zeigen mehrere Schnappschüsse vom Red Carpet in London. So posiert die Spiderman-Darstellerin in einem metallischen Anzug für die Fotografen – und zeigt dabei sogar eine Menge Haut: Transparente Partien des auffälligen Outfits entblößen unter anderem ihren Po, ihre Brust und ihre Oberschenkel. Ihre Haare hat Zendaya im Sleek-Look zusammengebunden.

Timothée Chalamet (28) leistet seinem Co-Star auf dem Red Carpet Gesellschaft – in Sachen Mode hält er sich im Gegensatz zu Zendayas glänzender Rüstung jedoch ein wenig zurück. So trägt der Freund von Kylie Jenner (26) ein schwarzes Oversized-Shirt und eine silberfarbene, glitzernde Hose – und passt damit perfekt zu dem Auftritt der 27-Jährigen.

