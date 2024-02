Ariana Grande hält zu Ethan Slater während seiner Scheidung!

Sie haben es nicht leicht. Die Beziehung von Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) steht von Beginn an in den Schlagzeilen. Die beiden hatten sich bei Dreharbeiten zum Filmmusical "Wicked" kennengelernt und etwa zeitgleich ihre jeweiligen Ehen beendet. Das schlug natürlich Wellen und auch die Noch-Ehefrau des Schauspielers war wenig begeistert. Nun beackert er seine Scheidung von Lilly Jay, doch Ariana und Ethan halten in dieser schwierigen Zeit zusammen!

Wie ein Insider gegenüber US Weekly berichtet, verzögere sich die Scheidung des "Spongebob"-Musicaldarstellers. Das Ex-Paar müsse sich noch über die genaue Regelung der Eheauflösung und des Sorgerechts für ihren gemeinsamen Sohn einigen. Währenddessen sollen die zwei "Wicked"-Kollegen allerdings gemeinsam in Arianas Wohnung leben und sehr glücklich miteinander sein. Auch deshalb sei Ethan sehr daran interessiert, die Trennung so schnell wie möglich offiziell zu machen.

Ariana ist derweil fleißig mit der Promo für ihr neues Album beschäftigt. Gerade hat sie einen Remix ihres kontroversen Songs "Yes, And?" mit Mariah Carey (54) angekündigt. Das Lied hatte bei seiner ersten Veröffentlichung schon für Furore gesorgt, da sie im Text eher lapidar mit dem Ende der Ehe ihres Freundes umzugehen schien.

Instagram / arianagrande Ariana Grande im November 2023

Getty Images Lilly Jay und Ethan Slater im Dezember 2017

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

