Emotionsausbruch: Oliver Pocher weint beim Live-Auftritt

Die Fans sind von ihm überrascht! Oliver Pocher (45) fiel in letzter Zeit vor allem durch Sticheleien gegen seine Ex-Frau Amira Pocher (31) auf. Bei seiner Tour "Liebeskasper" macht er sich über ihre angebliche Affäre Biyon Kattilathu (39) lustig. Auch für seine harten Sprüche und Influencer-Parodien kennen die Fans den Komiker. Doch jetzt zeigt sich der Moderator von einer ganz neuen Seite: Während eines Live-Auftritts bricht Olli in Tränen aus!

Was war der Grund für seinen Emotionsausbruch? Für die neue Folge des Podcast' "Die Pochers! Frisch recycelt!" stehen der Moderator und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) gemeinsam auf der Bühne. Vor dem Publikum erinnern sich der Entertainer und das Model zusammen zurück an ihren Hochzeitstag vor fast 14 Jahren. "Xavier Naidoo hat auf unserer Hochzeit gesungen", berichtet Sandy den Zuschauern. Auch Olli besinnt sich: "Xavier hat gesungen, dann bist du reingekommen, und ich bin mit unserer Tochter, die damals sechs Monate alt war.." Weiter kann der Moderator nicht reden, denn in diesem Moment schießen ihm die Tränen in die Augen. Sandy eilt herbei, um ihren Ex-Mann bei dieser emotionalen Erinnerung zu trösten.

Die Harmonie zwischen den Ex-Partnern fällt den Fans immer mehr ins Auge. Auch einige Gerüchte werden laut. "Ob sich da wieder was entwickelt?", kommentiert ein Zuschauer auf Instagram. "Da knistert es doch", vermutet ein weiterer Nutzer.

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im April 2011

ActionPress Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden, Wiener Opernball 2024

