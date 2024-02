Keine Kids? Kristen Stewart vergleicht Geburt mit Drogentrip

Das sind mal ehrliche Worte! Kristen Stewart (33) und Dylan Meyer meinen es ernst miteinander. Seit 2019 sind die beiden ein Paar, seit mehr als zwei Jahren sogar verlobt. Ihre Hochzeit vertagen die Schauspielerinnen jedoch immer und immer wieder. Wagen sie nun tatsächlich die nächsten Schritte? Zumindest wenn es um ihre Familienplanung geht, nimmt Kristen kein Blatt vor den Mund...

"Ich weiß nicht, wie meine Familie genau aussehen wird, aber ich will in jedem Fall bald anfangen, mir Kinder zuzulegen", erzählt die Twilight-Darstellerin im Interview mit Rolling Stone. Eine Sache hält sie jedoch aktuell von ihrem Traum ab: Kristen gesteht, sie habe höllische Angst vor der Geburt. "Hast du jemals so viele Drogen genommen, dass du plötzlich auf die Hände und Knie gehen musstest?", vergleicht sie und fügt hinzu: "Ich hasse es, wenn das passiert."

In der Zwischenzeit sehe sie ihre Filmprojekte als ihre Babys. Und die nehmen viel Zeit in Anspruch – Zeit, die für die Planung einer großen Hochzeit fehlt. "Wahrscheinlich werden wir es einfach bald tun", erklärt die Ex von Robert Pattinson (37) lapidar.

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart mit ihrer Partnerin Dylan Meyer bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart auf dem Sundance Film Festival 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de