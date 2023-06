Kristen Stewart und Dylan sollen noch dieses Jahr heiraten!

Werden die beiden bald vor den Traualtar schreiten? Schon seit 2019 gehen Kristen Stewart (33) und Dylan Meyer gemeinsam durchs Leben und sind in einer Beziehung. Rund zwei Jahre später verlobten sich die Schauspielerinnen dann sogar. Eine Hochzeit blieb bislang jedoch noch aus. Das könnte sich aber bald ändern: Kristen und Dylan sollen sich noch in diesem Jahr das Jawort geben!

Ein Insider plauderte mit US Weekly über die Zukunftspläne des Paares. "Es wird wahrscheinlich dieses Jahr passieren", betonte die Quelle. Die beiden hätten in den vergangenen Jahren viel darüber gerätselt: "Sie hatten eine Zeremonie in L.A. geplant, es aber noch einmal überdacht. Dann planten sie eine Hochzeit an einem Urlaubsort, aber es kamen andere Dinge dazwischen und das Ganze wurde auf Eis gelegt." Nun wollen sie ihre Hochzeit ganz genau "nach ihren Vorstellungen" planen und wollen, dass alles perfekt wird.

Im November 2021 schwärmte die Twilight-Darstellerin in der "The Howard Stern Show" von ihrer Verlobung. "Ich wollte, dass man mir einen Antrag macht, und ich glaube, ich habe sehr deutlich herausgearbeitet, was ich wollte, und sie hat es geschafft. Wir werden heiraten, es wird passieren", hatte Kristen dort erstmals erzählt.

Anzeige

LRNYC / MEGA Dylan Meyer und Kristen Stewart, September 2011

Anzeige

Instagram / spillzdylz Kristen Stewart und Dylan Meyer

Anzeige

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de