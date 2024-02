Rechtsextremistisch? Netz empört über Philipp Pleins Mode!

Was hat er sich dabei gedacht? Der Designer Philipp Plein (46) ist vor allem für seine extravagante und luxuriöse Marke bekannt. Nicht nur in Deutschland hat der Modeschöpfer zahlreiche Fans, auch international werden seine Kleidungsstücke gefeiert. Die Entwürfe seiner neuen Kollektion sorgen für Aufsehen – allerdings im negativen Sinn. Im Netz wird Philipp vorgeworfen, einen Pullover mit rechtsextremen Symbolen entworfen zu haben!

Auf dem besagten Sweater sind mehrere Smileys zu sehen, deren Augen durch zwei Blitze dargestellt werden – zahlreiche User im Netz erkennen wohl eine große Ähnlichkeit zu dem SS-Zeichen aus der Zeit des Nationalsozialismus, das in Deutschland verboten ist. "Erste Frage: Welche Zielgruppe versucht Ihr Euch da eigentlich zu erschließen? Zweite Frage: Seid ihr komplett wahnsinnig geworden?", heißt es unter anderem auf X.

Ob sich der gebürtige Münchner die Kritik zu Herzen nimmt? Bisher hat er sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. Eines ist sicher: Für den Unternehmer zählt vor allem der Umsatz. "Ich will nicht von allen geliebt werden. Ich will nur erfolgreich sein, richtig erfolgreich", stellte der Unternehmer bereits im vergangenen Jahr in einem Stern-Interview klar.

Getty Images Philipp Plein, Modedesigner

Instagram / xluciabartoli Lucia Bartoli mit ihrem Kind und Partner Philipp Plein

Instagram / philippplein Philipp Plein, Mode-Designer

