Schwangere Clea-Lacy Juhn schläft seit Wochen nicht durch!

Ihr geht es derzeit nicht so gut! Clea-Lacy Juhn (32) verkündete erst gestern wundervolle Nachrichten: Die einstige Bachelor-Gewinnerin und ihr Mann Hasim werden Eltern! Deshalb meldete sich die Influencerin auch nur sporadisch bei ihren Fans im Netz. Denn die ersten Wochen ihrer Schwangerschaft waren alles andere als leicht für die TV-Bekanntheit: Und jetzt hat Clea-Lacy auch noch mit Schlafproblemen zu kämpfen!

In ihrer Instagram-Story meldet sie sich zunächst mit einem breiten Grinsen im Gesicht und bedankt dich für die Glückwünsche bei ihrer Community. Doch dann schlägt sie einen ernsteren Ton an: Seit drei Wochen kann Clea-Lacy kaum noch schlafen: "Ich bin nach einer Stunde [Schlaf] hellwach und dann kann ich nicht weiterschlafen." Außerdem habe sie Schmerzen am unteren Rücken und unruhige Beine.

Clea-Lacy habe zudem noch fast täglich Migräne. Wegen der Schwangerschaft nehme sie selbstverständlich keine Medikamente ein. Doch das macht das Ganze nicht leichter. "Ich muss versuchen, das alles auszusitzen. [...] Ich hoffe, dass es irgendwann mal aufhört", zeigt sie sich leicht verzweifelt.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Mai 2023

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, ehemalige Bachelor-Kandidatin

