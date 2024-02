Süßer Glücksbringer: ESC-Kandidat Isaak dankt seiner Frau

Sie war sein Glücksbringer. In 2024 ist die schwedische Stadt Malmö Gastgeber des 68. Eurovision Song Contests. Der Grund: Im letzten Jahr hatte sich die Schwedin Loreen (40) mit ihrem Song "Tattoo" den Gewinn sichern können. Darauf hofft nun auch Isaak Guderian. Beim deutschen Vorentscheid konnte der westfälische Künstler gestern das Rennen um das Ticket zum ESC für sich entscheiden. Isaak glaubt, dass seine Ehefrau bei dem Sieg eine ganz bestimmte Rolle spielte!

Mit seinem Song "Always On The Run" holte der 28-Jährige sich gestern im Publikumsvoting und in der Abstimmung der Jury die höchste Punktzahl. Voller Freude dankte er nach seinem Gewinn insbesondere seiner Frau. "Sie hat mich auf dem Weg zum ESC wahnsinnig unterstützt und so viel für mich getan. Dafür bin ich unendlich dankbar", schwärmte der Musiker. Ein weiteres Detail könne ihm ebenfalls zum Sieg verholfen haben. "Meine Frau heißt wie die schwedische ESC-Gewinnerin vom letzten Jahr Loreen. Wenn das kein gutes Zeichen ist", meint der diesjährige Kandidat.

Loreen und Isaak sind bereits seit sieben Jahren glücklich verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen sogar zwei gemeinsame Söhne im Alter von zwei und fünf Jahren hervor. In diesem Jahr wird das verliebte Paar ihren achten Hochzeitstag in Malmö feiern.

Anzeige

Getty Images Loreen beim ESC 2023

Anzeige

Instagram / isaak.music Isaak Guderian, Musiker

Anzeige

Instagram / loreenundso Der ESC-Kandidat 2024 Isaak Guderian und seine Ehefrau Loreen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de