Vom Straßenmusiker zum ESC: So hart war Isaak Guderians Weg

Isaak Guderian (29) wird in diesem Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten. Am 11. Mai wird der Musiker seinen Song "Always On The Run" vor einem Millionenpublikum performen. Dass es überhaupt mal dazu kommt, hätte Isaak vermutlich selbst nicht gedacht – er startete seine Karriere als Straßenmusiker. "Ich hatte nichts", erinnert er sich im RTL-Interview und fügt hinzu: "Ich hatte keinen festen Job, kein Geld. Aber ich hatte meine Frau." Mit seinem Song "Water To The Seed" gelang ihm schließlich der Durchbruch, der ihm auch den Weg zum ESC ebnete.

Für den Auftritt habe sich Isaak einiges vorgenommen: "Je höher die Platzierung am Samstag, desto glücklicher bin ich natürlich." Die Reise habe sich aber auch schon zum jetzigen Zeitpunkt für den Familienvater ausgezahlt, wie er in dem Interview verrät: "Aber selbst, wenn ich mir jetzt beide Beine breche und während des Finales im Krankenhaus liege, hat sich das alles schon mega gelohnt. Ich habe schon so viele neue Fans dazugewonnen."

Beim ESC könnte Deutschland diesmal ziemlich gute Chancen haben. Bei seinem ersten Auftritt in Malmö bekam Isaak gute Kritiken für seinen Song aus dem Ausland. "Was für eine Stimme", staunte ein Zuschauer auf X. "Moment, was? Deutschland ist tatsächlich wirklich gut. Ich bin ein wenig verblüfft. Ja, Isaak, du schaffst das", lobte ein anderer Fan den Sänger.

Getty Images Isaak Guderian, Musiker

Getty Images Isaak Guderian im ESC-Halbfinale 2024

