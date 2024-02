Dieser Kandidat wird Deutschland beim ESC 2024 vertreten!

Für ihn geht es nach Schweden! Unter dem Motto "United By Music" findet der 68. Eurovision Song Contest in diesem Jahr in der schwedischen Stadt Malmö statt. Beim deutschen Vorentscheid sangen gestern neun Künstler um das heiß begehrte Ticket zum diesjährigen Musik-Battle. Die Zuschauer der Show durften sich über berühmte Kandidaten wie Ryj oder Max Mutzke (42) freuen. Den Gewinn konnte sich jedoch jemand anderes sichern!

Als Straßenmusiker hatte Isaak Guderian die ersten Erfahrungen als Künstler gesammelt. Den Weg vor die Kamera hatte er 2011 mit der Sendung X Factor gefunden. Damals hatte es für den Sieg nicht gereicht, weshalb er gestern sein Glück erneut bei der Castingshow zum ESC versuchte. Und das mit Erfolg: Mit seinem Song "Always On The Run" sang sich der Ostwestfale gestern Abend in die Herzen der Fans. Mit seiner Performance sorgte er im Studio sogar für Standing Ovations. Sowohl in der Abstimmung der Jury als auch im Publikumsvoting konnte der 28-Jährige die höchste Punktzahl ergattern. Somit steht fest: Isaak wird Deutschland in Malmö vertreten!

Für den Künstler Floryan platze gestern somit der Traum vom ESC. Mithilfe von Rea Garvey (50), seinem Coach, konnte er sich in der Show "Ich will zum ESC!" einen Platz im Vorentscheid ersingen. Mit seinem Song "Scars" belegte er jedoch nur Platz acht von neun.

ARD Die Kandidaten des ESC-Vorentscheid 2024

Getty Images Max Mutzke beim Deutschen Radiopreis 2018

Getty Images Rea Garveym, Musiker

