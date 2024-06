Trotz ESC-Triumph: Isaak Guderian wird heftig beschimpft

Dank Isaak Guderian (29) landete Deutschland beim Eurovision Song Contest seit Langem mal wieder auf den oberen Rängen. Doch nicht jeder scheint dem Sänger seinen Erfolg zu gönnen. Wie er Bild nun erzählt, habe er nach dem Wettbewerb auch jede Menge fiese Hasskommentare bekommen. "Ich bin nach dem ESC auf Instagram für mein Übergewicht angegriffen worden. Die Kommentare gingen von 'Willst du dich nicht optimieren?' bis zu Beleidigungen wie 'fettes Schwein'. Das liest man natürlich nicht gern", offenbart Isaak in dem Interview. Wirklich tangiert haben ihn die gemeinen Äußerungen aber nicht, so der "Always on the run"-Interpret. Er habe mittlerweile ein dickes Fell und sei mit "seinem Übergewicht im Reinen".

Für Isaak stehe viel eher die Musik im Vordergrund als sein Gewicht. "Ich bin gut, so wie ich bin. Das fühlt sich sehr befreiend an", meint er. Das sei aber auch nicht immer so gewesen, denn es gab Zeiten, in denen habe er sehr mit seinem Gewicht zu kämpfen gehabt. "Es gab auch Zeiten, da brachte ich 145 Kilo auf die Waage. Damals hatte ich oft Fressattacken. Ich hab den Kühlschrank aufgemacht und alles in mich reingeschaufelt, was drin war", offenbart der zweifache Vater ehrlich. Solche Anfälle habe er heute aber gut im Griff und könne sie bestmöglich vermeiden.

Vor dem ESC hatte Isaak hauptsächlich Straßenmusik gemacht. Der Durchbruch gelang ihm erst 2021 mit dem Song "Water to the Seed". Bevor es auf die Bühne in Malmö ging, wagte wohl kaum ein Deutscher dem Musiker richtige Chancen auszurechnen, waren die Platzierungen in den vergangenen Jahren doch alles andere als gut. Doch Isaak ließ sich nicht entmutigen und wurde dafür belohnt. Deutschland feierte seine Performance im Netz. "Mit Abstand der beste deutsche Beitrag der letzten Jahre!", schwärmte ein User bei X.

ARD Isaak Guderian, Gewinner vom ESC-Vorentscheid 2024

Getty Images Isaak Guderian, Sänger

