Nach ESC: Isaak meldet sich mit neuer Musik und Tour zurück

Nach seinem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2024 in Malmö meldet sich Isaak Guderian (30) mit neuer Musik und großen Plänen zurück – das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor, die Promiflash vorliegt. Mit seiner Single "i don't know" und der kommenden Acoustic-EP "... would i be yours?" zeigt der Musiker eine sehr persönliche Seite und blickt auf vergangene Beziehungen zurück. Bei der Veröffentlichung am 11. April 2025 können Fans die gefühlvollen Songs erstmals in voller Länge hören. Doch damit nicht genug: Isaak kündigt auch eine Headliner-Tournee an. Im November 2025 wird die "enjoy that life's a tour" in zwölf deutschen Städten Halt machen.

Schon mit seinem ESC-Beitrag "Always On The Run" zeigte der Sänger, was in ihm steckt. Mit einer mitreißenden Performance erreichte er in Malmö den zwölften Platz und schrieb damit Geschichte: Er brach den langjährigen Trend der hinteren Platzierungen für Deutschland. Seine stimmliche Kraft und emotionale Tiefe beeindruckten ein Millionenpublikum. Seine neueste Single folgt diesem Erfolg und deutet an, dass die Acoustic-EP ruhige und nachdenkliche Töne anschlagen wird. "Das ist mit Sicherheit das schönste Projekt, an dem ich jemals gearbeitet habe", erklärte Isaak in der Mitteilung begeistert.

Der Musiker, der bereits mit Hits wie "Baby Steps" in Zusammenarbeit mit DJ David Puentez auf sich aufmerksam machte, erlangte durch die ESC-Bühne noch größere Bekanntheit. Selbst Superstar Pink (45) geriet ins Schwärmen, als sie auf Isaak im Netz aufmerksam wurde. "Ich mag seine Stimme", kommentierte sie sein "Who Knew"-Cover auf YouTube und fügte an: "Er ist besser als Ed Sheeran (34)."

