Schlechte Chancen auf ESC-Sieg? Isaak bleibt optimistisch!

Im diesjährigen Finale des 68. Eurovision Song Contests singen 25 Acts um die begehrte Trophäe. Seither wird ausgiebig darüber spekuliert, wie gut die Chancen der einzelnen Länder auf den Sieg stehen – Wettbüros zufolge soll es für Deutschland jedoch nicht sonderlich gut aussehen. Isaak Guderian (29) bleibt dennoch positiv gestimmt, wie er nun im Interview mit Bild verrät. "Wenn ich den letzten Platz mache, dann haben trotzdem 200 Millionen Menschen meine Musik gehört", verrät der "Always on the Run"-Interpret und macht deutlich: "Wenn 0,5 Prozent der Zuschauer Fan von mir werden, dann habe ich eine Million neuer Fans! Das ist eine Basis, auf der ich wunderbar weitermachen kann."

Eines steht für den 29-Jährigen schon jetzt fest. Ganz gleich, ob er den Musikwettbewerb heute Abend für sich entscheiden kann oder am Ende möglicherweise leer ausgeht – in Feierlaune ist der Sänger so oder so! "Wenn ich beim ESC durch bin mit meinem Auftritt, werde ich feiern, bis der Arzt kommt", witzelt Isaak gegenüber dem Blatt und begründet sein Vorhaben folgendermaßen: "Das habe ich mir dann auch verdient, egal wie es für mich ausgeht. Da machen wir richtig einen drauf!"

Auf der Webseite Wettbasis gibt es bereits zahlreiche Prognosen zum heute stattfindenden ESC-Finale in Malmö. Der Spitzenfavorit ist demnach Kroatien mit einer Siegchance von ganzen 41 Prozent. Deutschland hängt derweil auf dem 20. Platz mit einer Siegchance von weniger als einem Prozent fest. Noch schlechter trifft es Portugal – das Land bildet aktuell das Schlusslicht des Rankings [Stand 11. Mai 2024, 11:30 Uhr].

Getty Images Isaak Guderian, ESC-Kandidat

Getty Images Eurovision Song Contest 2024

Denkt ihr, dass Deutschland eine Chance auf den ESC-Sieg hat? Ja, Isaak ist echt stark! Ich denke, das wird dieses Jahr wieder nichts. Ergebnis anzeigen



