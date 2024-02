Nach Wehen: HealthyMandy gibt ein Update aus dem Krankenhaus

Sie ist in freudiger Erwartung. HealthyMandy und ihr Partner FitnessOskar hatten lange Zeit auf Nachwuchs gehofft – und ihr Wunsch wurde erhört. Aktuell ist die Influencerin schwanger. Doch scheint ihre Schwangerschaft auch die ein oder anderen Tücken mit sich zu bringen. Zuletzt war sie wegen leichten Wehen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nun meldet sich die Blondine im Netz mit einem Update: So geht es Mandy aktuell.

"Es ist ein bisschen besser geworden. [...] Gestern Abend hatte ich noch mal ein paar Wehen gehabt – allerdings nicht so lange", beginnt die Schwangere in ihrer Instagram-Story. Darin informiert die 28-Jährige auch darüber, wie es nun für sie weitergeht. Demnach stehen wohl erstmal ein paar Kontrollen an, um zu schauen "ob die Wehen sich auf den Gebärmutterhals auswirken", wie sie weiter erklärt. Bislang scheint die Netzbekanntheit aber guter Dinge zu sein: "Es ist ruhiger geworden und wenn alles gut läuft, dann darf ich vielleicht morgen wieder nach Hause."

Nachdem sie vor wenigen Tagen in eine Klinik eingeliefert worden war, meldete Mandy sich nur kurze Zeit später bei ihrer Community. "Die letzten drei Tage waren nicht schön für mich, ich hatte regelmäßig Wehen und bin jetzt im Krankenhaus. Ich bin hier in guten Händen und melde mich später. Macht euch bitte keine Sorgen", hieß es da noch von der Influencerin.

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Fitness-Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de