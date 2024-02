Aus für Flocke? Gina-Lisa Lohfink knutscht jetzt mit Stephie

Gina-Lisa Lohfink (37) setzt alles auf eine Karte. In ihrer Show "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" will sie den Partner fürs Leben finden – und dem möchte sie auch schnellstmöglich in Las Vegas das Jawort geben. Entscheiden kann sich die Reality-TV-Diva aber noch nicht. Zunächst wechselte sie von Diogo Sangre (29) zu Kevin Platzer alias Flocke über. Steht bereits der nächste Flirt an? Jetzt knutscht Gina-Lisa mit Stephie Stark (28)!

"Auf jeden Fall würde auch eine Hochzeit mit einer Frau für mich infrage kommen – warum denn nicht?", stellt das Erotikmodel klar. Gesagt, getan: Gina-Lisa geht auf die Suche nach einer potenziellen Partnerin. In einer Bar trifft sie auf Bachelor-Girl Stephie und ist sofort überzeugt. Nach einem kurzen Gespräch gehen die beiden direkt aufs Ganze und knutschen wild auf der Tanzfläche herum. "Wir waren direkt vertraut miteinander, es gab keine Anlaufschwierigkeiten", freut sich Stephie.

Ist Flocke nun Geschichte? "Ich habe ihn tatsächlich vergessen", erklärt die einstige GNTM-Kandidatin und fügt hinzu: "Stephie hat es geschafft, dass er gar nicht mehr in meinen Gedanken war." Dass Flocke nicht begeistert sein wird von ihrem Fremd-Flirt, weiß Gina-Lisa jedoch ganz genau.

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

RTL / Markus Hertrich Stephie Stark, "Princess Charming"-Kandidatin

Joyn / Nadine Rupp Kevin Platzer und Diogo Sangre

