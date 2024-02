Diese Hollywoodstars haben bei den BAFTA Awards abgeräumt!

Gestern wurden zum 77. Mal die BAFTA Awards verliehen. Branchenkollegen und der Präsident der Organisation, kein Geringerer als Prinz William (41), verkündeten ihre Entscheidung über die besten Filme und Leistungen des Jahres. Für den besonderen Anlass reiste ganz Hollywood nach London und stolzierte über den roten Teppich. Doch wer durfte die begehrten Trophäen nach Hause nehmen? Das sind die Gewinner des Abends!

Abräumer des Abends war definitiv Christopher Nolans (53) "Oppenheimer" – ganze sieben Mal wurde der Film geehrt. Besonders die Preise in den beliebten Kategorien "Bester Film", "Beste Regie" und "Bester Hauptdarsteller" dürften den Cast erfreuen. Cillian Murphy (47) setzte sich durch gegen Kollegen wie Bradley Cooper (49) mit "Maestro" und Barry Keoghan (31) mit "Saltburn". Erfolgreiche Filme wie Barbie oder "Killers of the Flower Moon" gingen ebenfalls leer aus.

Als "Beste Hauptdarstellerin" wurde Emma Stone (35) gekürt. Ihr Film "Poor Things" durfte sich gleich über fünf Trophäen freuen – unter anderem für das Kostümdesign sowie für Haar und Make-up. Emma stach Sandra Hüller (45) aus, die für "The Zone of Interest" nominiert war. Der Film mit deutscher Beteiligung wurde dennoch mit drei Preisen bedacht, unter anderem für den besten Sound.

Anzeige

Getty Images Cillian Murphy bei den BAFTA Awards 2024

Anzeige

Getty Images Emma Stone bei den BAFTA Awards 2024

Anzeige

Getty Images Sandra Hüller bei den BAFTA Awards 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de