Extravagant: Das sind die besten Looks der BAFTA Awards 2024

So sieht Hollywood-Glamour aus! Am gestrigen Abend wurden die BAFTA Awards in London verliehen. Abräumer des Abends war definitiv Regisseur Christopher Nolans (53) "Oppenheimer". Bei der 77. Verleihung des britischen Preises gingen ganze sieben Ehrungen an den Kassenschlager. Doch auch unabhängig von den begehrten Trophäen war es ein spannender Abend: Auf dem roten Teppich strahlten die Stars um die Wette. Das sind die besten Looks des Abends!

Florence Pugh (28) präsentierte einen ungewöhnlichen Look mit schwarzem Samt und einer silber glitzernden Corsage und Kette. Auch "Oppenheimer"-Star Emily Blunt (40) wählte den Glitzerlook: Sie glänzte in einem durchsichtigen Kleid mit sexy Cut-Outs am Bauch. Margot Robbie (33) lief erneut im Barbie-Look über den roten Teppich. Ihr schwarz-pinkes Paillettenkleid ergänzte die Schauspielerin mit langen schwarzen Handschuhen und einer Hochsteckfrisur.

Die Newcomerin Taylor Russell (29) strahlte in einem schneeweißen Kleid mit auffälligen Federn. "Maestro"-Darstellerin Carey Mulligan (38) wählte klassischen Hollywood-Glam mit einem schwarzen trägerlosen Kleid und einem passenden Collier. Auch Lily Collins (34) trug eine schwarze Robe – jedoch mit voluminösen Blumen an Brust und Armen.

Getty Images Florence Pugh bei den BAFTA Awards 2024

Getty Images Emily Blunt bei den BAFTA Awards 2024

Getty Images Margot Robbie bei den BAFTA Awards 2024

Getty Images Taylor Russell bei den BAFTA Awards 2024

Getty Images Carey Mulligan bei den BAFTA Awards 2024

Getty Images Lily Collins bei den BAFTA Awards 2024

