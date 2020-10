Alyson Hannigan (46) schwelgt in Erinnerungen. Von 2005 bis 2014 war die Schauspielerin in der Hit-TV-Show How I Met Your Mother als Lily Aldrin zu sehen. Nach dem Serienende postete die American Pie-Darstellerin auf Twitter ein süßes Foto von ihren beiden Töchtern Satyana (11) und Keeva Denisof (8), das die zwei am Set der beliebten Sendung zeigt. Mehr als sechs Jahre später teilt die US-Amerikanerin diesen Schnappschuss nun erneut!

Dieses Mal veröffentlichte Alyson die Aufnahme allerdings auf Instagram. Darauf sind ihre beiden Töchter zu sehen, wie sie an einem Kult-Set der Serie sitzen: dem McLaren's Pub. Dabei scheint sich der Promi-Nachwuchs sichtlich zu freuen, seine Mama bei der Arbeit besuchen zu können, die beiden Mädchen strahlen bis über beide Ohren. In der Bildunterschrift scherzt die einstige "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Darstellerin: "Sie mussten ganz eindeutig keinen Ausweis vorzeigen." Damit spielt sie darauf an, dass die beiden Minderjährigen trotz ihres Alters eine Bar besuchen durften.

In der Kommentarspalte von Alysons Social-Media-Beitrag freuten sich ihre Follower über das Bild, da es sie nostalgisch werden und "How I Met Your Mother" vermissen ließ. "Das macht mich glücklich und lässt mein Herz höher schlagen", schrieb ein User.

Anzeige

Instagram / alysonhannigan Alyson Hannigans Töchter Satyana und Keeva im "How I Met Your Mother"-Pub im Februar 2014

Anzeige

Getty Images Alyson Hannigan auf einer Pressetour in Pasadena im Januar 2020

Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH "How I Met Your Mother"-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de