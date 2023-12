"How I Met Your Mother"-Stars feiern eine kleine Reunion

So sieht Wiedersehensfreude aus! Jahrelang begeisterte die Serie How I Met Your Mother rund um den Hauptcharakter Ted Mosby (gespielt von Josh Radnor, 49) die Fans. Doch auch seine Co-Stars Alyson Hannigan (49), Jason Segel (43), Cobie Smulders (41) und Neil Patrick Harris (50) eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm. Doch nach neun Staffeln war 2014 schließlich Schluss für die Serienstars. Bei einem seiner Konzerte traf Josh nun aber auf seine langjährige Schauspielkollegin Alyson!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 49-Jährige jetzt den süßen Moment. "Ein besonderer Gast bei der letzten Show meiner "Eulogy"-Tour in Los Angeles gestern Abend: Die einzig wahre Alyson! Es war wie immer eine Freude, sie zu sehen", schreibt Josh gerührt unter einem Bild, auf dem er und Alyson sich freudig umarmen. Einen kleinen Fan scheint er in seiner langjährigen Freundin auch zu haben. "Ich habe es geliebt!", kommentiert Alyson begeistert.

Auch die Fans sind wegen der kleinen Reunion ganz aus dem Häuschen. "Es ist so schön zu sehen, dass ihr euch trefft! Freunde sind das Beste!", kommentiert ein Follower, während ein weiterer schreibt: "Du und Alyson seid so gute Freunde, das ist sehr süß!" Auch ein dritter ließ es sich nicht nehmen und kommentiert: "Oh mein Gott! So ein schönes Wiedersehen!"

Getty Images Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan und Jason Segel im Januar 2012

Instagram / joshradnor Alyson Hannigan und Josh Radnor, Februar 2023

Getty Images Der "How I Met Your Mother"-Cast im Januar 2010

