Nicht ohne ihre Liebsten! Alyson Hannigan (44) wurde durch ihre Rollen in How I Met Your Mother und Buffy zu einer der bekanntesten Seriendarstellerinnen Hollywoods. Jetzt widmet sich die Schauspielerin allerdings einer ganz neuen Herausforderung: Alyson spielt in der Realverfilmung der Disney-Channel-Animationsserie "Kim Possible" mit! Bei der Premiere in Los Angeles sorgte sie nun für eine süße Überraschung: Sie brachte ihre ganze Familie mit!

Gemeinsam mit ihrem Mann Alexis Denisof (52) und ihren beiden gemeinsamen Töchtern Satyana Marie und Keeva Jane posierte Alyson am vergangenen Dienstag auf dem roten Teppich für die anwesenden Fotografen. Das Blitzlichtgewitter schien nicht nur der 44-Jährigen und Alexis, der ebenfalls Schauspieler ist, nichts auszumachen: Ihre beiden Mädels, die mittlerweile schon neun und sechs Jahre alt sind, strahlten ebenfalls bis über beide Ohren – und schienen den Medienrummel beinahe zu genießen.

Vor einem Jahr bestätigte Disney den Plan, eine neue Version von "Kim Possible" zu entwickeln. Die Serie lief von 2002 bis 2007 auf dem Disney Channel. Der Film soll die jugendliche Verbrechensbekämpferin Kim Possible und ihren besten Freund Ron Stoppable dabei begleiten, wie sie ihr erstes Jahr an der High School verbringen. Dabei finden sie noch immer Zeit, die Welt vor bösen Schurken zu retten. Alyson spielt Kims Mutter, Dr. Ann Possible.

