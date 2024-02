Unbezwingbar! Joko glänzt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Joko Winterscheidt (45) ist nicht aus seiner eigenen Show zu drängen! Am Sonntagabend ging es bei Wer stiehlt mir die Show? wieder um den Job des Moderators: Klaas Heufer-Umlauf (40), Sarah Connor (43), Lena Meyer-Landrut (32) und ein Wildcard-Gewinner wollten dem Comedian seine Stelle streitig machen. In mehreren Quizrunden lieferten sich die Promis ein spannendes Rennen – doch am Ende ohne Erfolg: Joko verteidigte seinen Platz als Moderator!

Zunächst schlugen sich die Gegner des Brillenträgers noch gut, allen voran Lena. Für Klaas lief es hingegen nicht ganz so gut – der 40-Jährige musste bei einigen Spielen üble Niederlagen verkraften, selbst mit der Unterstützung seines Kollegen Thomas Schmitt. Gegen Ende bekam er aber die Kurve und durfte im direkten Duell gegen Joko antreten. Dieses entschied Letzterer mit einer Frage über Kürbisse für sich und sicherte sich den Sieg!

Die Fans der Show erfreuten sich am Sonntagabend vor allem an der Dynamik von Joko und Klaas – ihren Schlagabtausch feierten sie bei Instagram in den Kommentaren: "Ach, ich liebe es, sie beide zusammen zu sehen" und "Es gibt kein besseres Duo", hieß es dort.

Sarah Conner, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Lena Meyer-Landrut

Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

