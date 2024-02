Darum gab Hilary Swank ihren Kindern die Namen Aya und Ohm

Hilary Swank (49) klärt endlich auf! Im vergangenen April war die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip Schneider hatte sie sich über Zwillinge freuen dürfen. Nach monatelanger Geheimniskrämerei verriet die "P.S. Ich liebe Dich"-Darstellerin vor wenigen Wochen die Namen ihrer Kinder – Aya und Ohm. Nun erklärt Hilary, wie sie auf die besonderen Namen kam.

"Aya war ein syrisches Flüchtlingskind, das wir im Libanon kennengelernt haben. Sie war ein mutiges, schlaues Mädchen, das eine wirklich schwierige Zeit durchmachte. Mein Mann und ich dachten: 'Sie ist so schön. Was für ein toller Name'", erklärt sie in der Show "Today". Auch der Name ihres Sohnes hat eine besondere Bedeutung. "Ohm gilt als der erste universelle Klang und vereint alle Menschen. Wir dachten: 'Oh, das klingt sehr passend", erzählt Hilary.

Durch die Geburt ihrer Kinder drehte sich Hilarys Leben um 180 Grad. "Es hat Hilarys Sichtweise auf alles verändert [...]. Früher war sie so sehr auf ihre Karriere konzentriert, jetzt dreht sich alles um ihre Familie", plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus.

Instagram / hilaryswank Hilary Swanks Zwillinge

Getty Images Hilary Swank, Schauspielerin

Getty Images Hilary Swank, Schauspielerin

