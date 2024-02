Darum nimmt Antonia Hemmer an "Make Love, Fake Love" teil!

Antonia Hemmer (23) hat Lust zu flirten! In den vergangenen Jahren hatte die Beauty eher weniger Glück in der Liebe. Nachdem es lange so ausgesehen hatte, als sei sie mit Bauer sucht Frau-Star Patrick Romer (28) glücklich, machte sich schnell das Gegenteil bemerkbar. Im Sommerhaus der Stars behandelte der Hobby-Bauer seine damalige Partnerin nicht gut. Inzwischen gehen sie getrennte Wege und Antonia möchte das alles hinter sich lassen. Nun steht für sie das Abenteuer Make Love, Fake Love an – Promiflash steht sie dazu Rede und Antwort!

Im Interview mit Promiflash verrät Antonia nun, warum sie gerade bei "Make Love, Fake Love" nach ihrem Traummann sucht – schließlich befinden sich unter den Kandidaten auch Bad Boys, die es nicht ernst mit ihr meinen. "Im wahren Leben habe ich einfach kein Glück gehabt. Und ich bin eine Frau, die Abenteuer liebt und als das Thema aufkam, war ich direkt begeistert", erklärt die TV-Bekanntheit. Sie habe sich während des Drehs direkt wohlgefühlt, doch auch sie musste zweimal darüber nachdenken. "Klar, hatte ich auch Zweifel", gibt sie zu.

Antonias Ex Patrick konnte es derweil nicht lassen und schoss direkt mal gegen die neue "Make Love, Fake Love"-Lady. "Ich weiß nicht, wer Antonia gecastet hat, aber ich sehe sie überhaupt nicht als Nachfolgerin von Yeliz und glaube auch, dass es ein Flop wird", erklärte er Bild. Der Reality-TV-Star glaube, dass Antonia dem Format nicht gewachsen sei.

RTL / Benno Kraehahn Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Protagonistin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Antonia Hemmer und Patrick Romer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

