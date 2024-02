Lupita Nyong'o und Cillian Murphy strahlen auf der Berlinale

Film ab! Die 74. Berlinale hat offiziell begonnen. Diese Woche werden internationale und nationale Filme vorgestellt und eine Woche lang in den Kinos Berlins gezeigt. Der normale Ticketverkauf hat schon am Dienstag begonnen. Am gestrigen Abend fand dann die Eröffnungsveranstaltung des Filmfestivals statt. Die Premiere von "Small Things Like These" startete mit einem sagenhaften ersten Red-Carpet-Besuch aus Irland und den USA.

Laut Deadline betrat Lupita Nyong'o (40) als erste internationale Schauspielerin mit ihrem eleganten Kleid den roten Teppich der Berlinale. Sie gehört mit Matt Damon (53) zur diesjährigen Jury des Filmfestivals. Zudem ist der Schauspieler einer der Produzenten von "Small Things Like These". Das irische Drama basiert auf dem Roman der preisgekrönten Autorin Claire Keegan. Der Hauptdarsteller – Cillian Murphy (47) – gesellte sich zu seinem Schauspielkollegen Matt, um mit ihm zusammen für die Kameras zu posieren. Der "Peaky Blinders"-Darsteller entschied sich an diesem Abend für einen dunklen Anzug und einen braunen Mantel.

Doch neben den internationalen Stars besuchten auch deutsche Politiker wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60) das Filmfest. Er feierte sein Liebesdebüt mit seiner neuen Partnerin, Journalistin Elisabeth Niejahr. Das frisch verliebte Paar ließ sich gemeinsam ablichten.

