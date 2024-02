JJ Slater soll Katie Price' Kinder schon kennengelernt haben

Es wird ernst bei den beiden! Seit Kurzem machen zahlreiche Spekulationen die Runde, dass Katie Price (45) nach der Trennung von ihrem On-off-Partner Carl Woods (35) wieder in festen Händen ist. Immer wieder wurde das Ex-Boxenluder auf Dates mit dem "Married at First Sight"-Teilnehmer John Joe Slater erwischt. Nun sollen Katie und John ihre Beziehung auf ein neues Level gehoben haben!

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet, soll der Reality-Teilnehmer schon die jüngsten Sprösslinge der fünffachen Mama kennengelernt haben: "Katie hat JJ bereits ihren jüngsten Kindern vorgestellt. Es ist so wichtig für sie, dass er sich mit ihnen versteht, da sie ein großer Teil ihres Lebens sind." Dementsprechend habe Katie wohl eine aufrichtige Beziehung mit John im Sinn. "Sie haben erst seit einer Weile Kontakt miteinander, aber es scheint, als würde es bereits ernst werden", erklärt die Quelle weiter.

Doch hat JJ möglicherweise gar keine aufrichtigen Absichten? Die TV-Bekanntheit Georges Berthonneau behauptete kürzlich, dass der Datingshow-Kandidat ein Schürzenjäger ist. "JJ ist der größte Frauenheld", erzählte er im Interview mit Closer. Er ist sich sicher: "Sie wird am Ende ein gebrochenes Herz haben, weil er definitiv nicht auf lange Sicht da sein wird."

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter und ihren Kindern Junior Savva, Harvey und Princess Tiaamii

