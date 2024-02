Wird Katie Price' neuer Freund JJ ihr etwa das Herz brechen?

Meint er es nicht ernst? Seit Kurzem kursieren zahlreiche Gerüchte um die neue Romanze von Katie Price (45). Die Ex von Carl Woods (35) soll aktuell mit dem "Married at First Sight"-Teilnehmer John Joe Slater anbandeln. Die Turteltauben wurden bereits bei mehreren Dates erwischt – doch trügt der Schein? Die TV-Bekanntheit Georges Berthhonneau ist der festen Überzeugung, dass Katies Liaison mit JJ nicht lange halten wird!

In einem Interview mit Closer offenbart Georges seine Sicht der Dinge. "JJ ist der größte Frauenheld", behauptet er und fügt hinzu: "Er hat einen Haufen Geld verdient, also hängt er nur noch mit Models ab." Der Brite ist sich sicher: "Sie wird am Ende ein gebrochenes Herz haben, weil er definitiv nicht auf lange Sicht da sein wird."

Sollte sich das bewahrheiten, wäre es für die mehrfache Mutter wohl ein weiterer Schlag ins Gesicht – das ist jedoch längst nicht ihre einzige Sorge. Der Realitystar soll eine hohe Summe an Steuerschulden haben. Laut Daily Mail heißt es in den Gerichtsunterlagen: "Die Schuldnerin ist uns zu Recht und wahrhaftig einen Gesamtbetrag von 893.651,38 Euro schuldig."

Anzeige

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de