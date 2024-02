Nähern sich Kyle Richards und Ex durch Therapie wieder an?

Haben Kyle Richards und Mauricio Umansky möglicherweise noch eine Chance? Im vergangenen Jahr gaben die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit und ihr Mann ihre Trennung bekannt. 27 Jahre waren die beiden ein Liebespaar – zusammen bekamen sie die drei Töchter: Sophia, Alexia und Portia. Offiziell sind die Schauspielerin und der Immobilienmakler zwar getrennt, dennoch arbeiten sie an ihrer Beziehung. Aktuell machen Kyle und Mauricio eine Therapie, die ihnen guttut.

In der aktuellen Folge von "Real Housewives of Beverly Hills" analysieren Kyle und Mauricio gemeinsam ihre derzeitige Situation. Vor allem Paris Hiltons (42) Tante stellt klar, dass die Dinge nicht so bleiben können: "Ich werde nicht in einer Situation bleiben, in der ich nicht glücklich bin." Hinter den beiden lägen harte Monate, weswegen die Therapie guttäte. "Eine Sitzung mit ihm hilft mir, mehr mit mir selbst in Einklang zu sein", resümiert Mauricio dazu. Ob die beiden noch mal zueinanderfinden, lassen sie sich offen.

Kyle und Mauricio sind zwar getrennt, doch das bedeutet nicht, dass sie einander egal sind – im Gegenteil. "Wir lieben uns. Wir gehen zur Therapie. Wir wollen beide, dass der andere glücklich ist", erklärte die 54-Jährige gegenüber Us Weekly. Momentan leben sie sogar noch zusammen und verbrachten auch die Weihnachtsfeiertage miteinander.

Instagram / kylerichards18 Mauricio Umansky (links) und Kyle Richards (mitte) mit ihrer Familie

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, Mai 2018

