Nach "American Idol"-Aus: Katy Perry hat große Zukunftspläne

Es gibt Grund zur Freude für die Fans von Katy Perry (39). Zuletzt überraschte die Popsängerin mit der Neuigkeit, dass sie ihren Platz als Jurymitglied bei American Idol aufgeben wird. Es wurde gemutmaßt, dass ihre Gage zu niedrig ausgefallen sei oder dass sie sich ein weiteres Kind mit Partner Orlando Bloom (47) wünsche. Doch Fehlanzeige – Katy hat bereits große Pläne für ihre berufliche Zukunft!

Laut Perez Hilton hat einer der Haarstylisten am Set aus dem Nähkästchen geplaudert. Der wahre Grund für Katys Show-Ende: "Sie hat gekündigt, um ein neues Album herauszubringen und auf Welttournee zu gehen." Die "Wide Awake"-Interpretin brauche eine Auszeit von der TV-Welt, weil sie um die Welt reisen und ihre neue Musik bewerben wolle. So sehr sie ihre Zeit als Jurorin auch geliebt habe, sei es nun an der Zeit, sich wieder auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren.

Eine Rückkehr zu ihrem alten Job in der Zukunft könne sie jedoch nicht ausschließen. In der Zwischenzeit muss ihre Position natürlich dennoch gefüllt werden. Berichten zufolge soll Miley Cyrus (31) als heiße Kandidatin gehandelt worden sein, aber auch Pink (44) wurde angeblich angefragt.

