Nicht familienfreundlich: Entgeht Miley Cyrus dieser TV-Job?

Steht Miley Cyrus (31) ihr Skandalnudel-Image im Weg? Die Sängerin spricht ohne Scham über ihre Vergangenheit mit Drogen oder ihre Sexualität und erlaubt sich auch mal einen schlüpfrigen Scherz. So erzählte sie in ihrer Grammy-Dankesrede glatt, sie habe die Unterwäsche zu Hause vergessen. Ihre Fans feiern Miley für ihre direkte Art – doch die kommt nicht bei allen so gut an...

Aufgrund ihrer unberechenbaren Art könnte ihr nun ein Platz in der Jury von American Idol entgehen. Da Katy Perry (39) nach sieben Jahren aufhört, gibt es in der Talentshow nämlich eine Position zu füllen. Laut The Sun ist die "Flowers"-Interpretin eine heiße Kandidatin – es gibt jedoch eine Menge Gegenwind. "Einige Ältere [vom Sender] haben Bedenken bezüglich Mileys sprunghafter Natur. Sie denken, sie könne spontan etwas sagen oder tun, das nicht unbedingt familienfreundlich ist", will ein Insider wissen.

Statt Miley könnten sich die Produzenten nun für Jennifer Lopez (54) entscheiden, die bereits für mehrere Staffeln in der Jury saß. "Die Leute mögen Nostalgie und die Leute mögen Jen", erklärt der Insider. Aber auch der Name Taylor Swift (34) soll für den begehrten Jurorensessel im Rennen sein.

Getty Images Miley Cyrus, 2024

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globe Awards 2024

