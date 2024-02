Nanu? Jenna Dewan zeigt Schleife statt ihren Babybauch!

Möchte Jenna Dewan (43) ihre Schwangerschaft etwa nicht an die große Glocke hängen? Seit knapp sechs Jahren geht die Schauspielerin nun schon gemeinsam mit Steve Kazee (48) durchs Leben. 2020 erblickte dann auch schon ihr gemeinsamer Sohn Callum das Licht der Welt. Nun haben die beiden erneuten Grund zur Freude, denn Baby Nummer zwei ist auf dem Weg! Ihren Babybauch versteckt Jenna nun aber mithilfe einer riesigen Schleife...

Am Montag trat die Familienmama in der Talkshow "Live! With Kelly and Mark" in New York City auf. Bei dem Verlassen des Studios wurde Jenna von Paparazzi abgelichtet. Dabei sticht insbesondere ihr Outfit ins Auge. Das weiße Hemd kombinierte die 43-Jährige mit einem schwarzen Rock, der mit einer riesigen Schleife verziert ist – und die verhindert jegliche Sicht auf Jennas wachsenden Babybauch! Die Stimmung lässt sich der "Step up"-Star durch die Fotografen aber nicht vermiesen und schenkte den Kameras ein breites Lächeln.

Neben Sohnemann Callum hat der Filmstar aber noch ein weiteres Kind: Töchterchen Everly. Die Zehnjährige war aber aus Jennas voriger Beziehung mit Channing Tatum (43) hervorgegangen. Gegenüber Romper hatte sie sich an die schwere Zeit nach der Trennung und die anfängliche Zeit mit dem geteilten Sorgerecht erinnert: "Am Anfang war es auch für [Everly] sehr hart, aber sie ist inzwischen viel besser damit zurechtgekommen."

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan, 2023

Getty Images Jenna Dewan, US-amerikanische Schauspielerin

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Kinder Everly und Callum im August 2021

