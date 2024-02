"Niemand will euch": Piers Morgan hetzt gegen Prinz Harry

Keine leichte Zeit für Prinz Harry (39). Für die Nutzung von Adelstiteln und Wappen auf seiner neuen Website erntet er jede Menge Kritik. Gerüchten zufolge soll der Sohn von König Charles (75) eine Rückkehr in seine Heimat planen. Das ewige Hin und Her nervt das britische Volk inzwischen ziemlich. Auch die bekannte britische TV-Persönlichkeit Piers Morgan (58) hat genug: Piers findet harte Worte für den adeligen Auswanderer Harry!

Der Journalist vertrat am Montag in seiner Talkshow "Piers Morgan Uncensored" eine klare Meinung: "Niemand will euch zurück." Ohne die royalen Verbindungen sei das Paar für niemanden von Interesse. Mit dieser brutalen Realität müsse man sich nun arrangieren. Der einzige Grund für die geplante Rückkehr der beiden sei, dass Netflix Harry und Meghan den Vertrag kündigen wolle, wie es Spotify bereits gemacht hat. "Die Behauptung, er sei bereit und willens, seinem Land und seinem König zu dienen, ist offen gesagt eine Beleidigung", erklärte Piers.

Der König sei schlecht beraten, seinen verlorenen Sohn mit offenen Armen zurückzunehmen. "Er verleumdete seinen eigenen Vater, den König, als Lügner", warf er Harry vor. Charles solle dem Paar schleunigst die Titel entziehen. Queen Elizabeth (✝96) habe recht behalten – man könne nicht halbherzig dabei sein.

Getty Images Piers Morgan im Januar 2022 in London

Getty Images Prinz Harry, 2023

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Glaubt ihr, die Briten teilen Piers' Meinung über die mögliche Rückkehr von Harry? Ich denke schon. Nein, ich glaube Piers ist eher die Ausnahme... Abstimmen Ergebnis anzeigen



