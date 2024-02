Wie kommt Antonia Hemmer als "Make Love, Fake Love"-Lady an?

Passt Antonia Hemmer (23) zu dem Datingformat? Die ehemalige Bauer sucht Frau-Hofdame möchte sich in der zweiten Staffel von Make Love, Fake Love verlieben. Doch die Beauty muss auch aufpassen: Denn unter den Teilnehmern befinden sich einige, die gar nicht mehr zu haben sind und ein falsches Spiel treiben. In der ersten Folge der Kuppelshow dürfen die Fans Antonia bereits in Aktion sehen. Doch wie kommt sie als Single-Lady auf der Suche nach ihrem Mr. Right so an?

In Folge eins von "Make Love, Fake Love" ist erst mal im wahrsten Sinne des Wortes gegenseitiges Beschnuppern angesagt. Als Antonia auf die Männer trifft, fällt ihr direkt etwas auf: Sie riechen allesamt richtig gut – ein Pluspunkt für Patrick Romers (28) Ex. Die Kandidaten sind ebenfalls ganz geflasht von ihr. Wohl auch deswegen fällt es ihnen schwer, sich gegenseitig das Feld zu überlassen. "Sie hat ein megaschönes Lächeln, schöne Kurven. Gefällt mir", schwärmt beispielsweise Nico. An Tag eins bleibt es in der Villa recht ruhig. Die Männer kommen an und auch die Dame, um die sich alles dreht, muss die ganzen Eindrücke erst mal sacken lassen. Von einer Sache ist sie aber überzeugt: "Jetzt ist meine Zeit."

Vor der Ausstrahlung machte sich bei Antonia große Nervosität breit. "Ich werde alles, was ich vor Ort erlebt habe, jetzt noch mal ganz anders sehen. Darauf bin ich gespannt, habe aber auch einen Mordsrespekt davor und tatsächlich auch ein bisschen Angst", gab sie im Promiflash-Interview zu. Wie gefällt euch Antonia bisher bei "Make Love, Fake Love"? Stimmt unten ab!

Anzeige

RTL Nico von "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Anzeige

RTL / ITV Studios Germany Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Lady

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de