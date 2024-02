"Make Love, Fake Love"-Ausstrahlung: Antonia ist nervös!

Auf Antonia Hemmer (23) kommt eine spannende Zeit zu. Die Fürtherin, die durch Bauer sucht Frau bekannt wurde, wird Yeliz Koc (30) beerben: Sie suchte bei Make Love, Fake Love zwischen vergebenen und ledigen Männern ihre große Liebe. Die Show ist inzwischen längst abgedreht – die erste Folge mit der Influencerin erscheint schon heute. Vor der Ausstrahlung ist Antonia natürlich total aufgeregt, wie sie Promiflash verrät!

"Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf alles. Ich habe die ersten Minuten schon gesehen und dachte nur: Oh mein Gott, was war da alles los? Vieles hat man ja bereits verdrängt oder gar nicht mehr so in Erinnerung", erklärt sie im Promiflash-Interview. Es sei sehr spannend für Antonia zu sehen, was hinter ihrem Rücken gesprochen wurde – vor allem von den Freundinnen der vergebenen Kandidaten. "Ich werde alles, was ich vor Ort erlebt habe, jetzt noch mal ganz anders sehen. Darauf bin ich gespannt, habe aber auch einen Mordsrespekt davor und tatsächlich auch ein bisschen Angst", gesteht sie.

Nicht nur für die Zuschauer wird es also spannend. Der Trailer für die Show verrät tatsächlich auch schon, dass es wieder hoch hergehen wird. Die Ex von Patrick Romer (28) geht mit ihren Kandidaten auf Tuchfühlung! Heiße Küsse und Fummelei inklusive...

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

RTL / Benno Kraehahn Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Protagonistin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin

