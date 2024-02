"Ein Wunder": Uschi Glas rettete ihrem Ehemann das Leben!

Sie handelte intuitiv! Uschi Glas (79) kann auf eine erfolgreiche Karriere mit Rollen in Filmen wie "Zur Sache, Schätzchen" oder Fack ju Göhte zurückblicken – auch in der Liebe könnte es bei der Schauspielerin wohl nicht besser laufen. Seit 2005 ist sie mit ihrem zweiten Ehemann Dieter Hermann verheiratet. In der gemeinsamen Zeit haben die beiden aber auch schon einiges durchgemacht – Uschi rettete ihrem Dieter zweimal das Leben!

Im Interview mit Bunte lässt die 79-Jährige die Geschehnisse Revue passieren. Als ihr Liebster einen allergischen Schock erlitt, reagierte Uschi sofort und rettete ihm das Leben – und das nicht zum letzten Mal. Als dem Unternehmer ein Aneurysma im Gehirn platzte, wurde sie erneut zur Retterin in Not. "Die Ärzte sagen bis heute, dass es ein Wunder sei, dass Dieter überlebt hat", offenbart sie.

Nicht nur die Gesundheit ihres Mannes liegt ihr am Herzen – die Filmikone engagierte sich während der Pandemie und war Teil einer Werbung für Corona-Impfungen. Trotz heftiger Kritik ließ Uschi sich nicht unterkriegen und engagiert sich weiterhin fleißig für Projekte, die ihr wichtig sind.

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin

Getty Images Uschi Glas und Dieter Hermann beim Bambi 2023

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin

