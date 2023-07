"Lebensverändernd": So war Mega-Erfolg für Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo (20) lässt ihre Karriere Revue passieren. Die Sängerin wurde zunächst als Schauspielerin unter anderem in der High School Musical-Serie bekannt. 2021 widmete sie sich dann ihrer Musikkarriere und brach mit ihrer Debüt-Single "Drivers Licence" sämtliche Rekorde. Auch das folgende Album "Sour" war ein Mega-Erfolg. Jetzt kommt bald das zweite Album der US-Amerikanerin auf den Markt. Und Olivia kann ihren Erfolg noch immer nicht ganz fassen.

"Ich denke, dass alles, was passiert ist, so schnell und so lebensverändernd war [...] und so intensiv", gibt die Musikerin jetzt im Interview mit Apple Music zu. Sie habe während der ganzen Zeit, als ihre Musik auf den Markt kam und sie auf große Tour damit ging, gar nicht realisiert, was passiert ist: "Ich glaube, erst nachdem ich von der Tournee zurückkam, konnte ich still sitzen und mich genug entspannen, um wirklich alles zu verarbeiten."

Genau um diesen großen Erfolg und ihren Umgang damit soll es auch in Olivias neuem Album "Guts" gehen. "Und so fühlen sich das neue Album 'Guts' und der neue Song 'Vampire' für mich wie eine natürliche Entwicklung an, ein natürlicher Schritt nach vorne in meinem Leben, meinem Sound und meiner Musik", führt Olivia weiter aus.

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Sängerin

Instagram / oliviarodrigo Olivia Rodrigo, Sängerin

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

