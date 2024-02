"Herzzerreißend": So schlecht stand es um Wendy Williams

Wendy Williams (59) durchlebte eine schwere Phase. Viele Jahre war die Moderatorin im US-Fernsehen sehr präsent. Doch 2021 endete ihre Show "How You Doin?" und sie zog sich aus dem TV zurück. Im vergangenen Jahr musste sie sich wegen Alkoholproblemen in eine Entzugsklinik begeben. Offenbar fiel sie nach dem Ende ihrer Show in ein tiefes Loch: Wie schlecht es tatsächlich um Wendy stand, enthüllt ihre Familie nun.

Gegenüber People erklärte die Familie von Wendy, wie groß die Sorge um sie war. "Wir alle haben die Bilder der letzten Monate und eigentlich auch der letzten Jahre gesehen, die wie eine Abwärtsspirale für meine Tante waren. Es war schockierend und herzzerreißend, sie in diesem Zustand zu sehen", meint ihr Nichte Alex Finnie. Eine Doku, die 2022 gedreht wurde, sollte Wendy eigentlich bei ihrem Comeback begleiten. Stattdessen habe sie während der Dreharbeiten mit Alkoholismus, einer Autoimmunkrankheit und einem Lymphödem zu kämpfen gehabt.

Die Dreharbeiten endeten, als Wendy sich in Behandlung begab. Dort ist sie bis heute. Wie ihre Angehörigen in dem Gespräch nun verraten, wird sie streng überwacht und darf nicht von jedem besucht werden. "Die Menschen, die sie lieben, können sie nicht sehen", ärgert sich ihre Schwester. Lediglich ein gesetzlich zugelassener Vormund dürfe zu der 59-Jährigen.

