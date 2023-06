Alkoholsucht: Wendy Williams begibt sich in Entzugsklinik

Wendy Williams geht einen wichtigen Schritt für ihre Gesundheit. Die US-Moderatorin kämpft bereits seit mehreren Jahren gegen ihre Suchterkrankung an. Wegen ihres Alkoholkonsums war die 58-Jährige erst im vergangenen Jahr in einer Rehaklinik gewesen – anschließend ging es ihr deutlich besser und sie fühlte sich stärker. Doch jetzt geht es der Mutter eines Sohnes wieder schlechter: Wendy macht erneut einen Entzug.

Das bestätigt ihr Manager Will Selby nun gegenüber Page Six: "Wendy ist in einer Einrichtung und tut ihr Bestes, damit es ihr besser geht." Seine Klientin versuche nun, Tag für Tag an sich zu arbeiten. Will gab weiter an, man solle Wendy (58) in dieser schweren Zeit Unterstützung zeigen und sie nicht so sehr verurteilen: "Warum halten wir nicht einen Moment inne und fragen einfach: 'Hey, wie geht es ihr? Geht es ihr heute gut?'"

Diesen Schritt wagte die Moderatorin aber offenbar nicht von selbst – ihr Sohn Kevin Hunter Jr. (22) scheint seiner Mutter ins Gewissen geredet zu haben. "Es ist ein Punkt erreicht, an dem es tödlich sein könnte!", gab er sein Gespräch mit Wendy zuletzt gegenüber US Sun wieder.

Getty Images Wendy Williams, 2018

Getty Images Wendy Williams, Talkshow-Host

Getty Images Kevin Hunter Jr. mit seiner Mutter Wendy Williams beim Hollywood Walk of Fame

