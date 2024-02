Nun also doch: Jenna Dewan präsentiert stolz ihre Babykugel!

Sie will ihr Glück wohl nicht länger verstecken! Im Jahr 2020 durften Jenna Dewan (43) und ihr Partner Steve Kazee (48) den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: ihren Sohn Callum. Aktuell ist die Schauspielerin wieder schwanger. Bislang hielt sich die Beauty allerdings ziemlich bedeckt – zuletzt kaschierte sie sogar ihre wachsende Babykugel mit ihrer Kleiderwahl. Doch damit ist nun offenbar Schluss!

Das machen aktuelle Schnappschüsse deutlich, die Daily Mail vorliegen – und mit diesen setzt die 43-Jährige definitiv neue Maßstäbe in Sachen Umstandsmode. Darauf trägt Jenna nämlich ein figurbetontes Bardot-Kleid in Schwarz, das ihren runden Babybauch gekonnt in Szene setzt. Den eleganten Look rundet die Schwangere mit gleichfarbigen Riemchen-Plateaus und funkelnden Ohrringen ab.

Am Montag versuchte Jenna hingegen mit allen Mitteln ihre Wölbung zu verstecken: Während eines Auftritts in der Talkshow "Live! With Kelly and Mark" entschied sie sich für einen Rock mit riesiger Schleife – wodurch den Zuschauern jegliche Sicht auf ihre Babykugel verwehrt blieb...

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im November 2023

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Denkt ihr, dass Jenna ihre Babykugel künftig öfter in Szene setzen wird? Ja, auf jeden Fall! Ich denke, das war eine Ausnahme. Abstimmen Ergebnis anzeigen



