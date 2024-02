Ohne Ehering unterwegs: Ist Cate Blanchetts Ehe vorbei?

Ob diese Indizien etwas zu bedeuten haben? Cate Blanchett (54) ist seit 1997 mit Andrew Upton verheiratet. Die Schauspielerin und der Drehbuchautor haben drei gemeinsame Söhne. 2015 adoptierte das Paar eine Tochter. Die vierfachen Eltern halten ihr Familien- und Liebesglück weitgehend privat. Doch jetzt scheint sich etwas getan zu haben, was die Oscar-Preisträgerin in der Öffentlichkeit nicht mehr verstecken kann. Bei Cate und Andrew deutet einiges auf eine Ehekrise hin...

Daily Mail berichtet, dass die 54-Jährige am Wochenende bei den BAFTA Awards ohne ihren Mann auftaucht – auch von ihrem Ehering fehlt jede Spur. Bereits Anfang des Monats war Cate auf einer Veranstaltung in New York ohne ihren Klunker zu sehen. Sie und ihr Mann waren zuletzt im August 2023 gemeinsam unterwegs– Cate und Andrew wurden während ihres Urlaubs auf Ibiza fotografiert. Ebenfalls auffällig: Anfang Februar wurde bekannt, dass die beiden ihre Villa in Melbourne zum Verkauf anbieten.

Im vergangenen Mai auf dem Festival in Cannes war Cate allerdings nicht alleine unterwegs gewesen. Zur Premiere des Films "Killers Of The Flower Moon" war die Australierin mit ihrem ältesten Sohn Dashiell auf dem roten Teppich erschienen. Das Mutter-Sohn-Duo hatte eine Menge Spaß und den seltenen Auftritt sehr genossen.

Getty Images Andrew Upton und Cate Blanchett, 2014

Getty Images Cate Blanchett bei den BAFTAs 2024

Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Sohn Dashiell John Upton in Cannes 2023

