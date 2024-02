Roland Kaiser geht 28 Jahre nach Hochzeit in Flitterwochen

Sie haben was nachzuholen! Roland Kaiser (71) ist einer der berühmtesten Schlagersänger Deutschlands. Der Musiker kann äußerst stolz auf eine 50-jährige Karriere zurückblicken. Doch auch privat läuft bei ihm alles wie am Schnürchen – der Berliner ist seit 1996 mit seiner Silvia verheiratet. Viel Zeit für Zweisamkeit und Romantik blieb dem Pärchen aber nicht – Roland und seine Frau holen ihre Flitterwochen 28 Jahre später nach.

Bunte berichtet, dass das Ehepaar eine 111-tägige Kreuzfahrt macht. "Wir haben immer schon davon geträumt, eine Weltreise zu machen", erklärt der 71-Jährige im Interview. Die Reise sei lange geplant gewesen, doch es kam anders und die beiden mussten ihre Flitterwochen verschieben: "Als ich es dann schon längst vergessen hatte, wurde ich eines Morgens in unserem Haus auf Sylt wach und Silvia sagte beim Kaffee zu mir: 'Schatz, wir machen eine Weltreise!'" Roland und Silvia werden am 23. Februar ihren 28. Hochzeitstag auf hoher See feiern.

Ende des Jahres wurde dem "Santa Maria"-Interpreten eine große Ehre zuteil. Via Instagram verkündete Roland ganz stolz: "Liebe Freundinnen und Freunde, es ist mir eine große Freude, euch heute mitteilen zu können, dass ich im kommenden Jahr eine eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds Berlin erhalten werde."

Anzeige

Getty Images Roland Kaiser im Juli 2022 in Gelsenkirchen

Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia

Anzeige

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de