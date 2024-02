Verschrumpelte Nase? Khloé Kardashian muss Kritik einstecken

Die Fans sind in Sorge! Seit Jahrzehnten steht Khloé Kardashian (39) zusammen mit ihrer berühmten Familie im Rampenlicht – der Clan gewährt mithilfe von Reality-TV-Shows private Einblicke in das Familienleben. Am Montagabend durfte sich die The Kardashians-Berühmtheit dann über eine besondere Auszeichnung freuen: Bei den People's Choice Awards wurde sie als bester Realitystar ausgezeichnet. In den sozialen Medien bedankt sich Khloé im Anschluss für die Auszeichnung – doch den Fans sticht dabei vor allem eins ins Auge!

Auf Reddit tritt der Danksagungs-Clip der zweifachen Mutter eine heiße Diskussion los. "Die Nase ist verschrumpelt. Die Lippen sind verdammt überzeichnet und schief. Was für eine Sauerei", hält ein User seine Meinung nicht hinter dem Berg. "Ist das gephotoshoppt oder eine weitere Nasenkorrektur? Denn das sieht aus wie die Nase eines 10-jährigen Kindes auf dem Gesicht eines Erwachsenen", lautet ein weiterer Kommentar.

Auch Shanna Moakler (48), die Ex-Frau von Khloés Schwager Travis Barker (48), machte sich in der Vergangenheit über das veränderte Aussehen der 39-Jährigen lustig. "Nicht mal Khloé sieht noch aus wie Khloé. Was redet ihr?" und "Ich finde ja, ihre Operation ist toll geworden", reagierte das ehemalige Model sarkastisch auf ein Unterwäschen-Selfie, das Khloé auf Instagram veröffentlichte.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige

Getty Images Shanna Moakler im Februar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Findet ihr auch, dass Khloés Aussehen stark verändert aussieht? Ja, definitiv! Nein, das finde ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de