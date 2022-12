Beauty-Diss: Travis Barkers Ex verspottet Khloé Kardashian

Shanna Moakler (47) kann sich das Gestichel offenbar nicht verkneifen! Bevor Travis Barker (47) mit Kourtney Kardashian (43) zusammen gekommen ist, war der Drummer mit der blonden Schauspielerin liiert. Ein allzu großer Fan der beliebten Großfamilie ist die Ex des Musikers deshalb nicht. Das verdeutlichte sie nun einmal mehr mit einigen hitzigen Kommentaren. Dieses Mal hatte Shanna Kourtneys Schwester Khloé (38) im Visier – und machte sich offenbar zwischen den Zeilen über ihre Beauty-Eingriffe lustig.

Via Instagram teilte Shanna am Dienstag ein Selfie, auf dem sie sich nur in aufreizender Unterwäsche in ihrem Badezimmer in Szene gesetzt hatte. Nicht nur einem User fiel daraufhin die Ähnlichkeit zwischen ihr und der 38-jährigen Reality-TV-Bekanntheit auf. "Nicht mal Khloé sieht noch aus wie Khloé. Was redet ihr?" oder "Ich finde ja, ihre Operation ist toll geworden", reagierte Shanna daraufhin unter anderem auf sarkastische Art und Weise in der Kommentarspalte.

Auch eine Quelle plauderte gegenüber Us Weekly aus, dass es zwischen Shanna und den Kardashians ziemlich frostig zugehen soll. Auch wenn Kourtney als neue Frau an Travis' Seite viel Zeit mit Shannas und seinen gemeinsamen Kids verbringt, haben die beiden Frauen keinen Draht zueinander. "Kourtney und Shanna kommunizieren nicht miteinander. [...] Sie haben keine Beziehung oder Freundschaft jeglicher Art", verriet der Informant.

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im Dezember 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Oktober 2022

