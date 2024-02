Fies über sie gelästert: Anya Elsners Mama war fassunglos!

Sie konnte es nicht glauben! Anya Elsner (20) hat zu ihrer Mutter ein extrem schwieriges Verhältnis – aktuell haben die beiden sogar gar keinen Kontakt. Vor dem Dschungelcamp bekam die Ex-Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Anwaltspost von ihrer Mama: In dem Schreiben wurde ihr verboten, über gewisse Themen in der TV-Show zu sprechen. Dennoch schoss Anya im Busch heftig gegen sie und nannte sie sogar hässlich. Wie Katrin Elsner darauf reagierte, verrät sie Promiflash!

Im Interview mit Promiflash erinnert sich Katrin an den Moment zurück, als Anya sie im TV nicht schön nannte und sie zudem als buckelig bezeichnete. "Ich war fassungslos, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe das nicht geglaubt, was sie da sagt und dachte so: 'Wie kann man sowas sagen? Das war für mich unfassbar'", berichtet sie. Sie hätten die Aussage ihrer Tochter sehr hart getroffen. "Sie durfte über bestimmte Themen nicht reden und über diese Themen hat sie auch nicht gesprochen, aber sie hat dann halt was anderes gesagt und dann habe ich mich immer wieder gefragt: 'Warum möchte sie mich unbedingt schlecht machen in der Öffentlichkeit? Also welcher Grund steckt dahinter?'", berichtet Katrin weiter.

Freunde und Familie hätten ihr den Rücken gestärkt. "Warum sie das getan hat, weiß keiner. Aber das, was sie da sagt, stimmt ja nicht", stellt Katrin klar und macht im Plausch mit Promiflash zudem deutlich: "Ich habe früher Misswahlen mitgemacht, also so hässlich, glaube ich, bin ich nicht und auch nicht bucklig." Sie habe einen Bürojob und räumt diesbezüglich ein, dass es deswegen sein könne, dass ihre Haltung nicht die Beste sei.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

RTL Anya Elsner und Sarah Kern im Dschungelcamp

