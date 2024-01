Wegen Zoff mit Mutter: Dschungelcamp-Star droht Geldstrafe!

Anya Elsner droht Ärger. Neben Stars wie Twenty4tim (23), Sarah Kern (55) oder auch Mike Heiter (31) zieht die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin am Freitag in das diesjährige Dschungelcamp. Dort stellen sich die Kandidaten den Tücken und knallharten Prüfungen des australischen Busches. Nach erledigter Arbeit werden die Promis am Lagerfeuer mit Sicherheit den ein oder anderen Plausch abhalten. Doch besonders Anya darf über seine Sache nicht sprechen...

Wie Bild nun berichtet, erhielt Anya vor dem Dschungelcamp-Start ein Anwaltsschreiben, das ihr untersagt, über den anhaltenden Streit mit ihrer Mutter zu sprechen. In der Vergangenheit behauptete die TV-Bekanntheit wiederholt, dass diese sie mehrfach aus der Wohnung geworfen habe und auch ihren Hund vor die Tür setzte. Zudem behauptete die Influencerin, dass ihre Mutter am Borderline-Syndrom leide. Im Camp soll Anya darüber aber angeblich nicht sprechen dürfen. Ansonsten drohe ihre Mutter damit, sie zu verklagen und eine Vertragsstrafe von 15.000 Euro zu fordern.

Der Streit zwischen Mutter und Tochter brach im vergangenen Jahr nach Anyas Teilnahme an GNTM aus. Damals hatte die Beauty erstmals schwere Vorwürfe gegen sie erhoben.

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Star 2024

RTL Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

