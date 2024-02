Fußball-Hammer: Toni Kroos kehrt bald ins DFB-Team zurück!

Toni Kroos (34) sorgt für eine große Überraschung! Der gebürtige Greifswalder ist seit Jahren erfolgreicher Fußballer. Bis 2021 spielte er sogar in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Auch 2014, als das DFB-Team in Brasilien Weltmeister wurde, war er mit von der Partie. Zuletzt schien es, als würde er sein Karriere-Ende ankündigen. Doch offenbar ist das Gegenteil der Fall: Toni kehrt als Nationalspieler zurück!

Auf Instagram verkündet der Mittelfeldspieler zu einem Foto von sich im DFB-Trikot: "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!"

Die Fans sind vor lauter Freude schier am Ausrasten. "Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott", schreibt ein User ganz begeistert in den Kommentaren. "Die besten gehören in die Nationalmannschaft, da darf der Beste nicht fehlen!", betont ein weiterer.

Anzeige

Getty Images Toni Kroos, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Toni Kroos nach der EM-Niederlage gegen England

Anzeige

Getty Images Toni Kroos, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de