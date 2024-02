Gegen Nigel Lythgoe liegt dritte Klage wegen Nötigung vor

Nigel Lythgoe muss sich mit neuen Vorwürfen auseinandersetzen. Im Dezember 2023 hatte die ehemalige American Idol-Jurorin Paula Abdul (61) dem TV-Produzenten vorgeworfen, sie bedrängt und belästigt zu haben. Der hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen, kurz danach meldeten sich aber weitere Frauen mit ähnlichen Vorwürfen. Es kam zu zwei Klagen. Und nun liegt eine dritte Anklage vor: Nigel wird erneut sexuelle Nötigung vorgeworfen.

Wie unter anderem Deadline berichtet, beschuldigt eine unbekannte Frau Nigel, sie im Jahr 2016 in seiner Limousine genötigt zu haben. "Was eine schnelle zweiminütige Fahrt hätte werden sollen, endete in einem zehn- bis 15-minütigen sexuellen Übergriff und einer Körperverletzung, bei der die Klägerin in Lythgoes Fahrzeug gefangen war", heißt es in der Anklageschrift. Das vermeintliche Opfer habe sich "verletzt, schockiert, gedemütigt und beschämt" gefühlt. Verschlimmert sei ihr Zustand dadurch, dass der Fahrer wohl die ganze Zeit am Steuer saß. Sie fordere nun Schadensersatz.

Anfang des Jahres machte ein Insider deutlich, wie verärgert die Erstklägerin Paula über die Situation ist. "Paula ist entschlossen, ihn dafür bezahlen zu lassen, was er ihr ihrer Meinung nach angetan hat. Sie mag vor Jahren Angst gehabt haben, etwas zu sagen, aber jetzt nicht mehr", erklärte die Quelle gegenüber Ok!. Die Choreografin habe nicht vor, einfach aufzugeben.

Getty Images Paula Abdul bei der Hollywood Christmas Parade, November 2023

Getty Images Nigel Lythgoe, Juli 2022

Getty Images Paula Abdul, Musikerin

