Paula Abdul will, dass Nigel Lythgoe für seine Taten bezahlt

Sie ist fest entschlossen, ihn büßen zu lassen. Vor wenigen Wochen machte Paula Abdul (61) öffentlich, dass sie von Nigel Lythgoe sexuell belästigt worden war. Laut der Klage, die sie einreichte, sollen sich die Vorfälle zwischen 2002 und 2015 ereignet haben. Der Beschuldigte bestritt die Vorfälle, doch die einstige American Idol-Jurorin steht zu ihren Äußerungen: Paula möchte, dass Nigel für seine Taten bezahlt.

Ok! berichtet, dass ein Insider gegenüber einem Magazin erklärt habe, dass sie nicht so schnell aufgeben wird. "Paula ist entschlossen, ihn für das bezahlen zu lassen, was er ihr ihrer Meinung nach angetan hat. Sie mag vor Jahren Angst gehabt haben, etwas zu sagen, aber jetzt nicht mehr", schilderte die Quelle. Die 61-Jährige soll sich in ihrer Klage sehr deutlich ausgedrückt haben, was die Anschuldigungen gegen Nigel betrifft.

Mit ihren Vorwürfen ist Paula nicht allein. Laut Us Weekly meldeten sich zwei weitere Frauen mit einer Klage gegen Nigel. Laut ihnen soll der Brite eine der Frauen gegen ein Klavier gedrückt und versucht haben, sie zu küssen. Der 74-Jährige soll die Klägerinnen begrapscht und ihnen auf den Hintern geschlagen haben.

Anzeige

Getty Images Paula Abdul bei der Hollywood Christmas Parade, November 2023

Anzeige

Getty Images Nigel Lythgoe, britischer Fernsehproduzent

Anzeige

Getty Images Nigel Lythgoe, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de