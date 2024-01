Sexuelle Nötigung: Nigel Lythgoe wird erneut angeklagt

Es folgen weitere Vorwürfe. Vor wenigen Tagen war Paula Abdul (61) mit erschütternden Neuigkeiten an die Öffentlichkeit gegangen: Die Choreografin beschuldigte Nigel Lythgoe der sexuellen Nötigung und reichte Klage gegen ihn ein. Die Vorfälle sollen sich während ihrer Zeit bei der Castingshow American Idol ereignet haben. Der Produzent wies die Anschuldigungen von sich, doch jetzt erheben weitere Frauen Anklage gegen ihn.

Laut Us Weekly berichten zahlreiche amerikanische Medien darüber, dass es am Dienstag zu einer neuen Klage von zwei Frauen gekommen sei, deren Identität nicht bekannt ist. Es heißt, dass Nigel eine der Damen gegen ein Klavier gedrückt und versucht habe, sie zu küssen. Zudem soll der 74-Jährige am Set die Klägerinnen begrapscht und auf den Hintern geschlagen haben.

Gegen die Behauptungen von Paula hatte sich Nigel bereits öffentlich gewehrt. TMZ veröffentlichte sein Statement, in dem er Folgendes schrieb: "Gestern habe ich jedoch aus heiterem Himmel von diesen Behauptungen in der Presse erfahren, und ich möchte mich klar ausdrücken: 'Sie sind nicht nur falsch, sondern auch zutiefst beleidigend für mich und für alles, wofür ich stehe.'"

Getty Images Nigel Lythgoe im Dezember 2023

Getty Images Nigel Lythgoe, Produzent

Getty Images Paula Abdul im Dezember 2023

